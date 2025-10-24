Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Veranstaltungssaal im H34 ist neuer Treffpunkt für den Ellefelder Gemeinderat.
Der Veranstaltungssaal im H34 ist neuer Treffpunkt für den Ellefelder Gemeinderat. Bild: David Rötzschke
Der Veranstaltungssaal im H34 ist neuer Treffpunkt für den Ellefelder Gemeinderat.
Der Veranstaltungssaal im H34 ist neuer Treffpunkt für den Ellefelder Gemeinderat. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Ein neuer Treffpunkt: Ellefelds Gemeinderat tagt erstmals im H34
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum ersten Mal hat der Ellefelder Gemeinderat im H34 getagt. Nach und nach füllt sich das Haus nun mit Leben. Die Bauarbeiten sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

Der Gemeinderat in Ellefeld hat am Mittwoch erstmals im Veranstaltungssaal des neuen Mehrzweckgebäudes H34 getagt. „Es war mein Wunsch, die Oktober-Sitzung hier stattfinden zu lassen“, sagte Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) zu Beginn der Sitzung. Es sei ein guter Moment, den Veranstaltungssaal dienstlich einzuweihen. „Der Saal hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
4 min.
Zukunft des Ellefelder Cafés im H34 weiter ungewiss: Wie es doch noch funktionieren könnte
Der Gemeinderat in Ellefeld debattierte am Mittwoch über das im H34 geplante Café.
Über ein Jahr hat Ellefeld nach einem Betreiber für das Café im H34 gesucht – erfolglos. Jetzt will die Kommune das Café selbst betreiben. Das ist aber nicht so einfach. Woran es jetzt scheitern könnte.
Florian Wunderlich
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
25.09.2025
4 min.
Ende und Anfang einer Ära: Ein Rathaus im Vogtland zieht um – „Es ist ein Meilenstein“
Der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. Jetzt werden die Kartons ins H34 transportiert, wo die Ellefelder ihre Verwaltung ab Montag finden.
Letzter Arbeitstag im historischen Rathaus: Die Gemeindeverwaltung Ellefeld zieht ins H34 um. Dabei liegen Abschiedsschmerz und Vorfreude dicht beieinander. Was nun mit dem alten Rathaus wird.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel