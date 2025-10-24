Ein neuer Treffpunkt: Ellefelds Gemeinderat tagt erstmals im H34

Auerbach
Zum ersten Mal hat der Ellefelder Gemeinderat im H34 getagt. Nach und nach füllt sich das Haus nun mit Leben. Die Bauarbeiten sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.
Der Gemeinderat in Ellefeld hat am Mittwoch erstmals im Veranstaltungssaal des neuen Mehrzweckgebäudes H34 getagt. „Es war mein Wunsch, die Oktober-Sitzung hier stattfinden zu lassen“, sagte Bürgermeister Jörg Kerber (parteilos) zu Beginn der Sitzung. Es sei ein guter Moment, den Veranstaltungssaal dienstlich einzuweihen. „Der Saal hat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.