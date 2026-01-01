Ein neues Jahr mit Stars, Jubiläen und Wahlen: Was die Vogtländer 2026 erwartet

Spannung verspricht das Jahr 2026 allen Vogtländern. Promis rocken die Bühnen, Wahlen stehen an und auch für Zugreisende gibt es gute Nachrichten.

Promis und Stars: Mit Nino de Angelo (62) gibt am 11. Juli eine Schlager-Ikone der 1980er („Jenseits von Eden") ein Open-Air-Konzert auf der Parktheater-Bühne in Plauen. Dort gastieren auch Suzi Quatro (18. Juli), Silly (21. August) und Olaf Schubert (27. August). Ein „Must-see" ist Max Giesinger (30. Mai) im Naturtheater Bad Elster -...