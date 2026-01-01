MENÜ
  • Vogtland
  • Auerbach
  Ein neues Jahr mit Stars, Jubiläen und Wahlen: Was die Vogtländer 2026 erwartet

Sänger Max Giesinger kommt am 30. Mai nach Bad Elster.
Sänger Max Giesinger kommt am 30. Mai nach Bad Elster. Bild: Hendrik Schmidt/dpa/Archiv
Nino de Angelo rockt 2026 die Bühne in Plauen. Auch andere Stars haben sich angekündigt.
Nino de Angelo rockt 2026 die Bühne in Plauen. Auch andere Stars haben sich angekündigt. Bild: Matthias Zwarg
Ein Oberbürgermeister und fünf Bürgermeister werden 2026 in Vogtland-Kommunen gewählt.
Ein Oberbürgermeister und fünf Bürgermeister werden 2026 in Vogtland-Kommunen gewählt. Bild: Harald Tittel/dpa
Ruckzuck in 90 Minuten mit der S-Bahn der Länderbahn aus dem Vogtland nach Leipzig: 2026 soll das wahr werden. Einige Vogtländer haben sich jahrelang für diese Verbindung eingesetzt.
Ruckzuck in 90 Minuten mit der S-Bahn der Länderbahn aus dem Vogtland nach Leipzig: 2026 soll das wahr werden. Einige Vogtländer haben sich jahrelang für diese Verbindung eingesetzt. Bild: Länderbahn
Auerbach
Ein neues Jahr mit Stars, Jubiläen und Wahlen: Was die Vogtländer 2026 erwartet
Redakteur
Von Cornelia Henze
Spannung verspricht das Jahr 2026 allen Vogtländern. Promis rocken die Bühnen, Wahlen stehen an und auch für Zugreisende gibt es gute Nachrichten.

Promis und Stars: Mit Nino de Angelo (62) gibt am 11. Juli eine Schlager-Ikone der 1980er („Jenseits von Eden“) ein Open-Air-Konzert auf der Parktheater-Bühne in Plauen. Dort gastieren auch Suzi Quatro (18. Juli), Silly (21. August) und Olaf Schubert (27. August). Ein „Must-see“ ist Max Giesinger (30. Mai) im Naturtheater Bad Elster -...
