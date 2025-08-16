Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland
  • Auerbach
  • Ein Windpark im Vogtland? Neustadt lehnt Windräder im Waldgebiet ab – wie es jetzt weitergeht

Windräder über dem Vogtland-Wald? Dagegen wehrt sich Neustadt. Der Gemeinderat hat die Pläne für das Waldstück unweit des Bezelberges nun abgelehnt.
Auerbach
Ein Windpark im Vogtland? Neustadt lehnt Windräder im Waldgebiet ab – wie es jetzt weitergeht
Von Florian Wunderlich
Bis zu sieben Windräder könnten zwischen Neustadt und Bergen bis 2030 entstehen. Dagegen wehrt sich Neustadt. Die „Freie Presse“ erklärt, was im Gespräch ist, warum man dagegen ist und die Besonderheit.

Neustadt wehrt sich gegen einen möglichen Windpark im Waldgebiet westlich des Ortes. Am Mittwoch hat sich der Gemeinderat mit einem Beschluss gegen diese Idee ausgesprochen. Neustadt ist mit seiner Ablehnung gegen Windkraft zwar kein Einzelfall, besonders sind Umstände hier aber allemal.
