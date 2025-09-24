Einbruchsserie im Vogtland: Muss der Fahrer der Bande ins Gefängnis?

Auerbach
Sie schlugen in Auerbach, Reichenbach, Netzschkau und weiteren Orten zu. Vor dem Landgericht fand am Mittwoch der Prozess gegen den Mann statt, der das Fluchtauto der Bande gesteuert hat.
Die Täter hatten sich ihre Nächte vollgepackt. Gleich reihenweise brachen sie zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang in Geschäfte einer Stadt ein, machten mal mehr, mal weniger Beute. An einem anderen Tag wiederholten sie das Ganze in der nächsten Stadt. In Auerbach war es im Januar 2024 ein Modegeschäft, ein Spielwarengeschäft, ein...
