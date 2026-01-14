MENÜ
Bild: David Rötzschke
Auerbach
Eisrettung: Feuerwehr Auerbach probt für den Ernstfall
Von David Rötzschke
Gemeinsam mit der Wasserwacht haben die Feuerwehrleute die Bergung eines ins Eis eingebrochenen Menschen geprobt. Wie die Übung ablief.

Dauerfrost hat’s möglich gemacht: Erstmals seit rund fünf Jahren hat die Feuerwehr Auerbach Dienstagabend eine Eisrettung geprobt. Der Teich im Schraderpark war so weit zugefroren, dass eine gemeinsame Übung mit der Wasserwacht unter realistischen Bedingungen möglich wurde. Verschiedene Rettungswege mit Steckleiter und Schleifkorbtrage...
