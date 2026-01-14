Eisrettung: Feuerwehr Auerbach probt für den Ernstfall

Gemeinsam mit der Wasserwacht haben die Feuerwehrleute die Bergung eines ins Eis eingebrochenen Menschen geprobt. Wie die Übung ablief.

Dauerfrost hat’s möglich gemacht: Erstmals seit rund fünf Jahren hat die Feuerwehr Auerbach Dienstagabend eine Eisrettung geprobt. Der Teich im Schraderpark war so weit zugefroren, dass eine gemeinsame Übung mit der Wasserwacht unter realistischen Bedingungen möglich wurde. Verschiedene Rettungswege mit Steckleiter und Schleifkorbtrage...