Ellefeld plant neue Regeln bei Mährobotern, Autowäsche und Co. – darum geht es im Kern

Auerbach
Die Gemeinde im Vogtland plant, ihre Polizeiverordnung nach zehn Jahren zu überarbeiten. Der Entwurf wurde nun vorgestellt. Das sind geplanten Änderungen und die strittigsten Punkte.
Die Gemeinde Ellefeld will ihre vor zehn Jahren gefasste Polizeiverordnung ändern und eine Neufassung beschließen. Über die geplanten Anpassungen haben Hauptamtsleiterin Heike Strauch und Bauamtsleiter Steffen Kaden in der jüngsten Ratssitzung informiert. Dort wurde über den Entwurf und diese strittigen Punkte diskutiert.
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