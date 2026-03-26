MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Ellefeld plant neue Regeln bei Mährobotern, Autowäsche und Co. – darum geht es im Kern

Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll.
Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll. Foto: David Rötzschke/Archiv
Kann zum Streitpunkt werden: Wenn der Rasen am Wochenende über die Mittagsstunden gemäht wird.
Kann zum Streitpunkt werden: Wenn der Rasen am Wochenende über die Mittagsstunden gemäht wird. Symbolfoto: Picture Alliance/dpa/Archiv
Wer sein Auto per Hand waschen will, sollte einige Dinge beachten, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen.
Wer sein Auto per Hand waschen will, sollte einige Dinge beachten, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Symbolfoto: Kathrin39/Fotolia/Archiv
Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll.
Der Ellefelder Gemeinderat debattierte über eine neue Polizeiverordnung, die bald in Kraft treten soll. Foto: David Rötzschke/Archiv
Kann zum Streitpunkt werden: Wenn der Rasen am Wochenende über die Mittagsstunden gemäht wird.
Kann zum Streitpunkt werden: Wenn der Rasen am Wochenende über die Mittagsstunden gemäht wird. Symbolfoto: Picture Alliance/dpa/Archiv
Wer sein Auto per Hand waschen will, sollte einige Dinge beachten, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen.
Wer sein Auto per Hand waschen will, sollte einige Dinge beachten, um keine Ordnungswidrigkeit zu begehen. Symbolfoto: Kathrin39/Fotolia/Archiv
Auerbach
Ellefeld plant neue Regeln bei Mährobotern, Autowäsche und Co. – darum geht es im Kern
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinde im Vogtland plant, ihre Polizeiverordnung nach zehn Jahren zu überarbeiten. Der Entwurf wurde nun vorgestellt. Das sind geplanten Änderungen und die strittigsten Punkte.

Die Gemeinde Ellefeld will ihre vor zehn Jahren gefasste Polizeiverordnung ändern und eine Neufassung beschließen. Über die geplanten Anpassungen haben Hauptamtsleiterin Heike Strauch und Bauamtsleiter Steffen Kaden in der jüngsten Ratssitzung informiert. Dort wurde über den Entwurf und diese strittigen Punkte diskutiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.03.2026
1 min.
Historisches Rathaus im Vogtland steht zum Verkauf: Gemeinde gewährt letzten Einblick
Das alte Rathaus ist am Donnerstagnachmittag für Besucher geöffnet.
Ellefeld öffnet die Türen des alten Rathauses. Das Gebäude ist am Donnerstag für Besucher zugänglich. Ein Blick auf Verbliebenes inklusive.
Florian Wunderlich
26.02.2026
4 min.
Standort für neue Oberschule im Göltzschtal gefunden: „Ein großer Meilenstein für unseren Ort“
Bürgermeister Jörg Kerber und Nicol Georgi nach der Vertragsunterzeichnung. Damit kommt die neue Außenstelle der Evangelischen Oberschule Schöneck nach Ellefeld.
Jetzt ging bei der Standortsuche alles ganz schnell. Das Hoffnungswerk Vogtland wird mit einer neuen Oberschule in Ellefeld starten. Die Freude darüber ist groß, doch es gibt auch einzelne Bedenken.
Florian Wunderlich
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
06:18 Uhr
1 min.
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
Mehr Artikel