Ellefeld startet Umfrage: Soll das zentrale Feuerwerk nochmal stattfinden?

Hat das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld eine Zukunft? Die Gemeinde hat eine Umfrage gestartet, um ein breites Stimmungsbild aus der Bevölkerung einzuholen. So kann man teilnehmen.

Mit einem mehrminütigen Spektakel ist die Gemeinde Ellefeld ins neue Jahr gestartet. Das zentrale und durch Spenden finanzierte Feuerwerk ist im Vogtland bislang einzigartig. Doch über der Veranstaltung schweben Fragezeichen. Nun hat die Gemeindeverwaltung eine Online-Umfrage gestartet. Darin sind die Ellefelder aufgerufen, ihre Meinung zum...