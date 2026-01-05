MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das zentrale Feuerwerk in Ellefeld ist bislang einmalig im Vogtland.
Das zentrale Feuerwerk in Ellefeld ist bislang einmalig im Vogtland. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Das zentrale Feuerwerk in Ellefeld ist bislang einmalig im Vogtland.
Das zentrale Feuerwerk in Ellefeld ist bislang einmalig im Vogtland. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Ellefeld startet Umfrage: Soll das zentrale Feuerwerk nochmal stattfinden?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hat das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld eine Zukunft? Die Gemeinde hat eine Umfrage gestartet, um ein breites Stimmungsbild aus der Bevölkerung einzuholen. So kann man teilnehmen.

Mit einem mehrminütigen Spektakel ist die Gemeinde Ellefeld ins neue Jahr gestartet. Das zentrale und durch Spenden finanzierte Feuerwerk ist im Vogtland bislang einzigartig. Doch über der Veranstaltung schweben Fragezeichen. Nun hat die Gemeindeverwaltung eine Online-Umfrage gestartet. Darin sind die Ellefelder aufgerufen, ihre Meinung zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
30.12.2025
3 min.
Wie es mit dem einzigen zentralen Feuerwerk im Vogtland weitergeht: „Wir müssen uns geschlagen geben“
Das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld könnte zum letzten Mal stattfinden.
Ist das zentrale Silvesterfeuerwerk in Ellefeld schon bald Geschichte? Die Gemeinde äußert sich skeptisch über eine weitere Fortsetzung im nächsten Jahr. Das sind die Gründe.
Florian Wunderlich
12.12.2025
4 min.
Nach plötzlicher Absage im vorigen Jahr: So geht es mit dem Ellefelder Silvesterfeuerwerk weiter
Das von der Gemeinde organisierte und mit Spenden finanzierte Feuerwerk in Ellefeld ist letztes Jahr abgesagt worden. Jetzt soll es nachgeholt werden.
2023 hat Ellefeld ein zentrales, spendenfinanziertes Feuerwerk ins Leben gerufen. Voriges Jahr wurde es kurzfristig abgesagt. Jetzt spricht die Gemeinde über die Gründe – und räumt eigene Fehler ein.
Florian Wunderlich
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
Mehr Artikel