Ellefelder Mehrzweckgebäude H34: Wie viel die Kommune für die Gebäudereinigung zahlt

Der Ellefelder Gemeinderat hat die Gebäudereinigung im H34 für 2026 abgesegnet. Warum die Kosten auf dem Papier zunächst höher ausfallen als tatsächlich.

Seit Beginn des Jahres übernimmt die Gebäudereinigung Golla aus Siebenhitz die Reinigung des Ellefelder Mehrzweckgebäudes H34. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Auftrag in seiner jüngsten Sitzung abgesegnet. Zunächst ist der Vertrag bis zum Jahresende befristet – das hat gute Gründe.