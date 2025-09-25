Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ende und Anfang einer Ära: Ein Rathaus im Vogtland zieht um – „Es ist ein Meilenstein“

Der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. Jetzt werden die Kartons ins H34 transportiert, wo die Ellefelder ihre Verwaltung ab Montag finden.
Der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. Jetzt werden die Kartons ins H34 transportiert, wo die Ellefelder ihre Verwaltung ab Montag finden. Bild: Joachim Thoß
Der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. Jetzt werden die Kartons ins H34 transportiert, wo die Ellefelder ihre Verwaltung ab Montag finden.
Der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. Jetzt werden die Kartons ins H34 transportiert, wo die Ellefelder ihre Verwaltung ab Montag finden. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Ende und Anfang einer Ära: Ein Rathaus im Vogtland zieht um – „Es ist ein Meilenstein“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Letzter Arbeitstag im historischen Rathaus: Die Gemeindeverwaltung Ellefeld zieht ins H34 um. Dabei liegen Abschiedsschmerz und Vorfreude dicht beieinander. Was nun mit dem alten Rathaus wird.

Dieser Mittwoch ist kein gewöhnlicher Tag in Ellefeld. Es war der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. „Heute Abend gehen hier die Rechner aus“, sagte Bürgermeister Jörg Kerber wenige Stunden vorher. Nun heißt es: Schreibtische, Schränke und Büros ausräumen, alles in Kisten und Kartons verstauen und ein paar...
