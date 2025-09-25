Ende und Anfang einer Ära: Ein Rathaus im Vogtland zieht um – „Es ist ein Meilenstein“

Auerbach
Letzter Arbeitstag im historischen Rathaus: Die Gemeindeverwaltung Ellefeld zieht ins H34 um. Dabei liegen Abschiedsschmerz und Vorfreude dicht beieinander. Was nun mit dem alten Rathaus wird.
Dieser Mittwoch ist kein gewöhnlicher Tag in Ellefeld. Es war der letzte Arbeitstag der Gemeindeverwaltung im alten Rathaus. „Heute Abend gehen hier die Rechner aus“, sagte Bürgermeister Jörg Kerber wenige Stunden vorher. Nun heißt es: Schreibtische, Schränke und Büros ausräumen, alles in Kisten und Kartons verstauen und ein paar...
