Endspurt am Schlossfelsen in Falkenstein: Wann Besucher die neuen Attraktionen nutzen können

Zuletzt war es ruhig an der Baustelle des Schlossfelsens in Falkenstein. Nach der Winterpause geht es nun weiter. Inzwischen steht ein Termin für die Einweihung fest. Dann wird doppelt gefeiert.

Letzter Schliff am Wahrzeichen der Stadt: Ab Mittwoch werden die Sanierungsarbeiten am Schlossfelsen in Falkenstein fortgesetzt. Darüber informierte Bürgermeister Marco Siegmund (CDU). Der Schlossfelsen wird seit Frühjahr vergangenen Jahres saniert. Neben der Treppenanlage und der Aussichtsplattform, hat der Felsen bereits im vergangenen Herbst...