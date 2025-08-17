Er gilt als der schönste Töpfermarkt Sachsens: Womit die Auerbacher im Vogtland punkten

Es ist eine Mischung aus Ton und Musik. Die Veranstaltung in Auerbach hat den Ruf, sachsenweit die schönste ihrer Art zu sein. Am Wochenende war es wieder soweit und das sagten Akteure dazu.

Gebrauchsgeschirr in allen Farben und Formen. Modernes und Rustikales, schicke und lustige Deko. Schmuck und Bilder. Beim Auerbacher Töpfermarkt spannt sich der Bogen weit. Am Wochenende zeigten Werkstätten aus Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn und Litauen, was die Branche drauf hat. Schon kurz nach Beginn am Samstagvormittag sicherten sich...