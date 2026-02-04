Erneute Attacke im Vogtland: Willkommensschild teilweise geraubt

Das Schild mit dem Hinweis auf den Erholungsort-Status von Schnarrtanne ist am Ortseingang Vogelsgrün wieder zum Opfer Krimineller geworden. Diesmal ist der Name verschwunden.

Mit einem Fall von Diebstahl hat es der Schnarrtanner Ortsteil Vogelsgrün jetzt zu tun bekommen. Unbekannte entwendeten wahrscheinlich zu nächtlicher Stunde einen Teil des Willkommensschildes am Ortseingang aus Richtung Bad Reiboldsgrün. Was fehlt, ist der Namenszug „Schnarrtanne-Vogelsgrün". Dabei handelt es sich um ein aufgeschraubtes,...