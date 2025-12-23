MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Joan Frunza zeigt die Lindensamen nach einer ersten groben Reinigung in einer Siebtrommel.
Joan Frunza zeigt die Lindensamen nach einer ersten groben Reinigung in einer Siebtrommel. Bild: Silvia Kölbel
Die Blätter und Samen werden in Eimer gepackt.
Die Blätter und Samen werden in Eimer gepackt. Bild: Silvia Kölbel
Eine Siebtrommel trennt grob die Blätter von den Samen
Eine Siebtrommel trennt grob die Blätter von den Samen Bild: . Foto: Silvia Kölbel
Joan Frunza zeigt die Lindensamen nach einer ersten groben Reinigung in einer Siebtrommel.
Joan Frunza zeigt die Lindensamen nach einer ersten groben Reinigung in einer Siebtrommel. Bild: Silvia Kölbel
Die Blätter und Samen werden in Eimer gepackt.
Die Blätter und Samen werden in Eimer gepackt. Bild: Silvia Kölbel
Eine Siebtrommel trennt grob die Blätter von den Samen
Eine Siebtrommel trennt grob die Blätter von den Samen Bild: . Foto: Silvia Kölbel
Auerbach
Ernte an vogtländischen Premiumbäumen: Was diese Linden so besonders macht
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtland sind im Dezember in der Regel alle Erntearbeiten abgeschlossen - außer im Forst. Dort sammelten Männer die Samen einer besonderen Baumart ein. Warum Zwieselwuchs ein K.o.-Kriterium ist.

Eine ungewöhnliche Ernteaktion im Forst ging in diesen Tagen zu Ende. Das erste und bisher einzige Mal wurden im Waldgebiet in Rützengrün Lindensamen eingesammelt. An einem Tag trugen die Männer mehr als einen Zentner Samen zusammen. Der Lindenbestand, der aus etwa 100 Bäumen besteht, ist eine Besonderheit. Die 80 Jahre alten Bäume, die dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
28.07.2025
4 min.
Die Linde ist die Heilpflanze des Jahres: Wo sie im Vogtland eine besondere Rolle spielt
Linden stehen rund um die Lengenfelder Kirche und auch auf dem Friedhof.
Es ranken sich viele Mythen um den Baum, und auch in der Volksheilkunde spielt die Linde eine wichtige Rolle. Warum der Sachsenforst die Art so schätzt.
Silvia Kölbel
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
08.08.2025
3 min.
Diese Kirche im Vogtland feiert Hundertjähriges: Demnächst gibt sie ein altes Geheimnis preis
Am äußeren Erscheinungsbild hat sich seit der Weihe vor 100 Jahren nichts verändert.
Der Gemeinde Rützengrün steht eine Jubiläumswoche bevor. Auftakt bildet ein Festgottesdienst am Sonntag. Wie der heutige Rodewischer Ortsteil zu seiner Kirche kam.
Sylvia Dienel
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel