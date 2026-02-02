MENÜ
  • Erst der Hausputz, dann die Sektrunde: So war die Bürgermeisterwahl in Rodewisch

Auerbach
Erst der Hausputz, dann die Sektrunde: So war die Bürgermeisterwahl in Rodewisch
Von Cornelia Henze
Kerstin Schöniger startet in ihre dritte Bürgermeisterinnen-Amtszeit. Fast 64 Prozent aller wahlberechtigten Rodewischer haben mit ihrer Stimme am Sonntag dafür gesorgt. Dazu Zahlen und Zitate.

Die Lust auf Wahl: 5182 Rodewischerinnen und Rodewischer hätten zur Wahl gehen können. Getan haben es aber nur 3250. Damit lag die Wahlbeteiligung zur Bürgermeisterwahl bei 63,7 Prozent, was nur geringfügig besser war als 2019 (63,4 %). „Da hätte ich mir mehr gewünscht. Schließlich ging es ja hier um was“, kommentiert...
