Erste Faschingsparty seit Jahrzehnten: Kleiner Ort im Vogtland holt alte Tradition aus der Versenkung

Die neue Jugend-Initiative hat am Samstag auf 150 Kostümierte gehofft. Der Einladung ins „H34“ folgten letztendlich fast 200. Also soll künftig öfter Fasching gefeiert werden.

Mit ihrer Kinder- und Teenie-Faschingsparty hat die neue Sparte „Ellefelder „Jugend“ im Verein „Wir für Ellefeld“ am Samstag die Früchte ihrer Organisationsarbeit geerntet. Jeden Monat soll es eine Veranstaltung für junge Menschen im Ort geben und jetzt war es an der Zeit, in Kostüme zu steigen. 150 Karten waren zu haben, am Vortag...