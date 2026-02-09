MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Erste Faschingsparty seit Jahrzehnten: Kleiner Ort im Vogtland holt alte Tradition aus der Versenkung

Erst feierten ganz junge Kinder, später ältere. Spaß hatten sie alle.
Erst feierten ganz junge Kinder, später ältere. Spaß hatten sie alle. Bild: Sylvia Dienel
Erst feierten ganz junge Kinder, später ältere. Spaß hatten sie alle.
Erst feierten ganz junge Kinder, später ältere. Spaß hatten sie alle. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Erste Faschingsparty seit Jahrzehnten: Kleiner Ort im Vogtland holt alte Tradition aus der Versenkung
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die neue Jugend-Initiative hat am Samstag auf 150 Kostümierte gehofft. Der Einladung ins „H34“ folgten letztendlich fast 200. Also soll künftig öfter Fasching gefeiert werden.

Mit ihrer Kinder- und Teenie-Faschingsparty hat die neue Sparte „Ellefelder „Jugend“ im Verein „Wir für Ellefeld“ am Samstag die Früchte ihrer Organisationsarbeit geerntet. Jeden Monat soll es eine Veranstaltung für junge Menschen im Ort geben und jetzt war es an der Zeit, in Kostüme zu steigen. 150 Karten waren zu haben, am Vortag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:07 Uhr
5 min.
Wie Starlink den Krieg in der Ukraine beeinflusst
Starlink-Antennen bieten Internet-Zugang ohne Infrastruktur und wird damit im Ukraine-Krieg von beiden Konfliktparteien genutzt. (Symbolbild)
Das Satelliten-Internet Starlink nutzten im Ukraine-Krieg beide Seiten intensiv - auch wenn Russland eigentlich nie eine Erlaubnis dafür hatte. Nun wurde dem russischen Militär der Zugang abgedreht.
André Ballin, dpa
14.01.2026
2 min.
Ellefelder Mehrzweckgebäude H34: Wie viel die Kommune für die Gebäudereinigung zahlt
Der Gemeinderat hat den Reinigungsauftrag im Mehrzweckgebäude H34 beschlossen.
Der Ellefelder Gemeinderat hat die Gebäudereinigung im H34 für 2026 abgesegnet. Warum die Kosten auf dem Papier zunächst höher ausfallen als tatsächlich.
Florian Wunderlich
05.02.2026
4 min.
Neues altes Format im Vogtland: Ellefeld feiert wieder Fasching
Sabrina Moos und Thomas Becker mögen Billard, wollen aber keine ruhige Kugel schieben.
Das hat Ellefeld lange nicht erlebt. Zumindest nicht jenseits von Grundschule und Kindergarten: Am Samstag steigt dort ein Kinder- und Teenie-Fasching. Austragungsort ist das frisch eingeweihte...
Sylvia Dienel
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
15:09 Uhr
4 min.
Neue Beiträge für die Kassen? SPD provoziert Kritik
Carsten Linnemann lehnt die SPD-Pläne ab. (Archivfoto)
Die SPD will neue Finanzquellen für die Kranken- und Pflegekassen erschließen und Beamte in die gesetzliche Rente einzahlen lassen. Es gibt klare Reaktionen - aber auch versöhnliche Töne.
Mehr Artikel