Erste Flüge und große Pläne: Auerbacher Segelflieger starten in die neue Saison

In Auerbach beginnt am Wochenende in die neue Segelflugsaison. Nach der Winterpause sind Flugzeuge und Technik startklar. Welche Highlights stehen dieses Jahr auf dem Programm?

Der Auerbacher Fliegerklub startet am Wochenende in die neue Segelflugsaison. Wie der Verein mitteilte, findet am Samstag ab 9 Uhr das erste Anfliegen des Jahres auf dem Flugplatz statt. „Nachdem die lange Winterpause intensiv genutzt wurde, um an Flugzeugen, Bodentechnik und Flugplatzeinrichtungen die erforderlichen Wartungsarbeiten zu...