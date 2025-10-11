Erster Cannabisverein im Vogtland bereitet sich auf Ernte vor: Wer etwas abbekommen darf

Aurel Berlinski kümmert sich in Ellefeld völlig legal um 180 Hanfpflanzen. In einigen Wochen kann er die erste Ernte an Vereinsmitglieder verteilen. Warum bei ihm Kiffen trotzdem streng verboten ist.

Das ist mal ein grüner Daumen! In nur eineinhalb Monaten sind Aurel Berlinskis Hanfpflanzen mächtig in die Höhe geschossen. Einige überragen den 24-jährigen Oberpfälzer mittlerweile sogar. 180 Exemplare betreut er gemeinsam mit seinem Bruder Kimon Berlinski in einer Ellefelder Halle - und das völlig legal. Streng genommen sind es nämlich...