Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll

Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen.
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen. Bild: Symbolfoto: Lars Rosenkranz/Archiv
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen.
Mit den Spenden sollen Kinder freie Fahrt auf dem Karussell bekommen. Bild: Symbolfoto: Lars Rosenkranz/Archiv
Auerbach
Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bürgerstiftung Auerbach hat eine Spendenaktion gestartet. Mit ihr soll Kindern eine besondere Aktion zum Familientag auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden.

Am Freitag beginnt in Auerbach der zweiwöchige Weihnachtsmarkt. Zum Angebot des Marktes gehört erneut ein Kinderkarussell. Die Stadt hat nun im Rahmen der Bürgerstiftung Auerbach eine Spendenaktion gestartet. Mit den Einnahmen soll Kindern zum Familientag am kommenden Mittwoch, 3. Dezember, kostenfreie Karussellfahrten ermöglicht werden, wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
11:10 Uhr
1 min.
Auerbach: Göltzschtalstraße am Dienstag teilweise gesperrt – das ist der Grund
Die Göltzschtalstraße in Auerbach ist am Dienstag nur halbseitig befahrbar.
Verkehrsänderungen in Auerbach: Die Göltzschtalstraße ist am Dienstag teilweise gesperrt. Aber nur in eine Richtung.
Florian Wunderlich
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
2 min.
So macht Auerbach seinen Weihnachtsmarkt sicher
Sicherheit spielt auf dem Auerbacher Weihnachtsmarkt eine große Rolle.
Mit einem verschärften Sicherheitskonzept startet Auerbach ab Freitag in den zweiwöchigen Weihnachtsmarkt. Was sich rund um den Neumarkt und die Innenstadt ändern wird.
Cornelia Henze
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel