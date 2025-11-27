Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Auerbach: Was Kindern mit Spenden ermöglicht werden soll

Die Bürgerstiftung Auerbach hat eine Spendenaktion gestartet. Mit ihr soll Kindern eine besondere Aktion zum Familientag auf dem Weihnachtsmarkt ermöglicht werden.

Am Freitag beginnt in Auerbach der zweiwöchige Weihnachtsmarkt. Zum Angebot des Marktes gehört erneut ein Kinderkarussell. Die Stadt hat nun im Rahmen der Bürgerstiftung Auerbach eine Spendenaktion gestartet. Mit den Einnahmen soll Kindern zum Familientag am kommenden Mittwoch, 3. Dezember, kostenfreie Karussellfahrten ermöglicht werden, wie... Am Freitag beginnt in Auerbach der zweiwöchige Weihnachtsmarkt. Zum Angebot des Marktes gehört erneut ein Kinderkarussell. Die Stadt hat nun im Rahmen der Bürgerstiftung Auerbach eine Spendenaktion gestartet. Mit den Einnahmen soll Kindern zum Familientag am kommenden Mittwoch, 3. Dezember, kostenfreie Karussellfahrten ermöglicht werden, wie...