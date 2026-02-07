Erzgebirger expandieren im Vogtland: Škoda-Autohaus in neuen Händen – was sich für Kunden ändert

Auerbach
Das Škoda-Autohaus in Falkenstein hat nach mehr als 30 Jahren den Besitzer gewechselt. Von der Krise der Autobranche spüren die Fachhändler wenig. Was die Keller-Gruppe nun in Falkenstein plant.
Neuanfang in Falkenstein: Das Familienunternehmen Keller aus Schwarzenberg hat das Autohaus Škoda in Falkenstein übernommen. Seit November führt der 31-jährige Felix Keller die Geschicke des Autoservice am Gewerbering.
