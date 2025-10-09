„Es stinkt zum Himmel!“ - Warum eine Auerbacher Mülltonne seit Monaten nicht geleert wird

Wann die Biotonne am Friedensring in Auerbach das letzte Mal geleert wurde, weiß keiner so genau. Schuld sind aber vermutlich einige Anwohner. Was sie genau falsch gemacht haben.

Dem miesen Wetter sei Dank: Zumindest der Gestank ist weg. „Als es so heiß war, hat es wirklich zum Himmel gestunken", sagt Sonja Klinder. Ursache ist eine Biotonne in Auerbach, direkt vor dem Haus Friedensring 1 - 6. Seit Monaten ist sie nicht mehr geleert worden. Wie lange genau, weiß offenbar keiner. Woran es liegt, ist aber klar: Etliche...