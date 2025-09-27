Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Rothenkirchen verletzt.
Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Rothenkirchen verletzt. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Rothenkirchen verletzt.
Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Rothenkirchen verletzt. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Auerbach
Fahrradfahrer stürzt in Rothenkirchen und verletzt sich
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der polnische Staatsbürger war alles andere als nüchtern. Dies zeigten Atemalkoholtest und Blutentnahme.

Am späten Freitagnachmittag ist ein Mann im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen mit seinem Fahrrad gestürzt. Am Rad entstand laut Polizeiangaben zwar nur ein leichter Sachschaden, doch der polnische Staatsbürger hat jetzt noch ein ganz anderes Problem: Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Neukirchen: Betrunkener Radfahrer stößt gegen Pkw und stürzt
In Zwickau zog die Polizei einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr.
Ein Atemalkoholtest bei dem 46-Jährigen ergab 2,72 Promille. In Zwickau wurde ein Radfahrer gestoppt, der noch mehr intus hatte.
Michael Brandenburg
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
28.09.2025
1 min.
Trunkenheit im Verkehr: Frau mit Mercedes in Plauen ohne Licht unterwegs
Die Polizei vermisste Licht bei der betrunkenen Autofahrerin.
Die Fahrzeugführerin stand unter beachtlichem Alkoholeinfluss. Sie muss sich nun verantworten.
Sabine Schott
Mehr Artikel