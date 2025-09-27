Fahrradfahrer stürzt in Rothenkirchen und verletzt sich

Der polnische Staatsbürger war alles andere als nüchtern. Dies zeigten Atemalkoholtest und Blutentnahme.

Am späten Freitagnachmittag ist ein Mann im Steinberger Ortsteil Rothenkirchen mit seinem Fahrrad gestürzt. Am Rad entstand laut Polizeiangaben zwar nur ein leichter Sachschaden, doch der polnische Staatsbürger hat jetzt noch ein ganz anderes Problem: Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.