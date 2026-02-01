MENÜ
Wegen Baumfällungen ist die Heinrich-Heine-Straße in Falkenstein gesperrt.
Wegen Baumfällungen ist die Heinrich-Heine-Straße in Falkenstein gesperrt.
Auerbach
Falkenstein: Darum ist diese Straße am Dienstag gesperrt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Falkenstein ist die Heinrich-Heine-Straße am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt. Das ist der Grund.

In Falkenstein müssen sich Verkehrsteilnehmer am Dienstag auf Einschränkungen einstellen. Laut Bauamt der Stadt sind in einem rund 140 Meter langen Abschnitt auf der Heinrich-Heine-Straße Baumfällarbeiten vorgesehen. Aus diesem Grund wird die Straße im Zeitraum von 7.30 bis 16 Uhr zwischen der Einmündung Am Stadtpark und der...
