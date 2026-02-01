Falkenstein: Darum ist diese Straße am Dienstag gesperrt

Auerbach
In Falkenstein ist die Heinrich-Heine-Straße am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt. Das ist der Grund.
In Falkenstein müssen sich Verkehrsteilnehmer am Dienstag auf Einschränkungen einstellen. Laut Bauamt der Stadt sind in einem rund 140 Meter langen Abschnitt auf der Heinrich-Heine-Straße Baumfällarbeiten vorgesehen. Aus diesem Grund wird die Straße im Zeitraum von 7.30 bis 16 Uhr zwischen der Einmündung Am Stadtpark und der...
