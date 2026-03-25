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Für die Sanierung des Außengeländes des Begegnungszentrums in Falkenstein sind mehr Kosten angefallen als veranschlagt.
Für die Sanierung des Außengeländes des Begegnungszentrums in Falkenstein sind mehr Kosten angefallen als veranschlagt. Foto: Joachim Thoß/Archiv
Für die Sanierung des Außengeländes des Begegnungszentrums in Falkenstein sind mehr Kosten angefallen als veranschlagt.
Für die Sanierung des Außengeländes des Begegnungszentrums in Falkenstein sind mehr Kosten angefallen als veranschlagt. Foto: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Falkenstein muss für Baumaßnahme mehr Geld zahlen – Fehler bei der Planung?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Die Bauarbeiten am Begegnungszentrum Vitamin B in Falkenstein sind abgeschlossen. Jetzt beschäftigen Mehrkosten die Stadtverwaltung. Ein Umstand, der vermeidbar gewesen wäre?

Ein neugestaltetes Außengelände mit neuen Spielgeräten haben seit einigen Monaten die Kinder und Jugendlichen des Begegnungszentrums Vitamin B in Falkenstein. Die Stadt hatte die Umgestaltung im April 2025 an eine Schneeberger Firma vergeben. Gebaut wurde in drei Bauabschnitten bis Ende vorigen Jahres. Die Baukosten sind seinerzeit mit rund...
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