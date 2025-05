Familientag und verkaufsoffener Sonntag in Auerbach: Auf diese Attraktionen können sich Besucher freuen

Die Auerbacher Innenstadt wird zur Erlebniswelt. Der Familientag bietet zahlreiche Mitmachaktionen und ein Bühnenprogramm. Was das Besondere in diesem Jahr ist.

Nur noch wenige Tage, bis in sich die Auerbacher Innenstadt in eine Erlebniswelt für die Groß und Klein verwandelt. Am Sonntag findet auf dem Neumarkt der traditionelle Familientag statt. Von 14 bis 18 Uhr werden den Besucherinnen und Besuchern dabei zahlreiche Mitmachaktionen, kreative Angebote und ein Bühnenprogramm zur Unterhaltung