Farbschmierereien an Bahnbrücke in Rodewisch entdeckt

Auerbach
Unbekannte waren an der B 169 am Werk. Die Polizei sucht Zeugen.
Farbschmierereien beschäftigen derzeit die Polizei im Revier Auerbach-Klingenthal. Sie waren am Dienstag an einer Bahnbrücke in Rodewisch im Bereich der Bundesstraße 169 entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten unbekannte Täter mit schwarzer, weißer und roter Farbe zwei große Schriftzüge aufs Mauerwerk geschmiert. Sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.