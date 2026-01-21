MENÜ
Die Polizei wurde nach Rodewisch gerufen. Dort war eine Bahnbrücke beschmiert worden.
Die Polizei wurde nach Rodewisch gerufen. Dort war eine Bahnbrücke beschmiert worden.
Auerbach
Farbschmierereien an Bahnbrücke in Rodewisch entdeckt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Unbekannte waren an der B 169 am Werk. Die Polizei sucht Zeugen.

Farbschmierereien beschäftigen derzeit die Polizei im Revier Auerbach-Klingenthal. Sie waren am Dienstag an einer Bahnbrücke in Rodewisch im Bereich der Bundesstraße 169 entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatten unbekannte Täter mit schwarzer, weißer und roter Farbe zwei große Schriftzüge aufs Mauerwerk geschmiert. Sie...
