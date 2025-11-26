Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland
  • Auerbach
  • Feueralarm in Schule im Vogtland: Deshalb waren am Mittwochabend in Auerbach 80 Rettungskräfte im Einsatz

Bild: David Rötzschke
Auerbach
Feueralarm in Schule im Vogtland: Deshalb waren am Mittwochabend in Auerbach 80 Rettungskräfte im Einsatz
Von David Rötzschke und Cornelia Henze
Überall Martinshorn-Signale im Göltzschtal und 80 Feuerwehrkameraden auf Achse. Was war da los?

Disconebel in Klassenzimmern? Aus Fenstern winkende und um Hilfe rufende Kinder? Was war los an Auerbachs Scholl-Oberschule? Die jährliche Großübung alarmierte Mittwochabend rund 80 Kameradinnen und Kameraden von Auerbachs fünf Wehren, so Stadtwehrleiter Nico Voigtländer. Simuliert wurde ein Brand im Schulgebäude. Aufgabe war, nach...
31.10.2025
2 min.
Der Himmel voller Farben im Vogtland: Was man tun muss, damit der Drache fliegt
Tipp für Kinder und Eltern: Noch am Nachmittag können in Auerbach am heutigen Feiertag Drachen gebastelt werden. Und dann heißt es am Flugplatz: Fliegen lassen.
David Rötzschke
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
20.11.2025
1 min.
Frischer Wind beim Kunstverein Göltzschtal
Der Vogtländische Kunstverein Göltzschtal lädt zu seiner Jahresausstellung in die Sparkasse Auerbach ein. Neue Künstler machen von sich reden.
Cornelia Henze
19:14 Uhr
2 min.
Korruption: 14 Jahre Haft für Perus Ex-Präsident Vizcarra
Vizcarra wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)
Der frühere Staatschef soll in seiner Zeit als Provinzgouverneur Schmiergelder von Baufirmen angenommen haben. In Peru haben fast alle Präsidenten der jüngeren Vergangenheit Probleme mit der Justiz.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel