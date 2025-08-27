Feuerholz aus dem Grünbacher Forst gestohlen

Die Polizei vermutet, dass die Holzstämme mit schwerem Gerät abtransportiert wurden und sucht Zeugen.

Etwa 30 Raummeter Feuerholz haben Unbekannte aus dem Grünbacher Forst gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der Diebstahl im Verlaufe der vergangenen Woche (18. bis 24. August) ereignet. Entwendet wurden die großen Holzstämme aus einem Waldstück nahe des Dampfwalzenweges im Ortsteil Muldenberg. Die Polizei geht davon aus, dass das...