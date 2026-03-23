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Die Ellefelder Feuerwehr ist 2025 zu 19 Einsätzen gerufen worden.
Die Ellefelder Feuerwehr ist 2025 zu 19 Einsätzen gerufen worden. Foto: David Rötzschke/Archiv
Die Ellefelder Feuerwehr ist 2025 zu 19 Einsätzen gerufen worden.
Die Ellefelder Feuerwehr ist 2025 zu 19 Einsätzen gerufen worden. Foto: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Feuerwehr Ellefeld: Weniger Einsätze, aber dringender Bedarf bei Ausrüstung
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Lob für die Feuerwehr: 2025 verhinderten mehrere Wehren einen Waldbrand nahe Ellefeld. Einen Rückschlag gab es für die Feuerwehr beim Versuch, ein neues Fahrzeug zu bekommen.

Die Ellefelder Feuerwehr hat im Gemeinderat über ihre Einsätze und Herausforderungen berichtet – vor allem bei der Ausrüstung gibt es Handlungsbedarf. Zu 19 Einsätzen ist die Gemeindewehr 2025 ausgerückt, erklärte Wehrleiter Eric Hering und sprach von einem „recht ruhigen Jahr“. Insgesamt befanden sich die Mitglieder 321 Stunden im...
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