Feuerwehr im Vogtland bastelt sich neues Auto selbst

Was im Mai noch ein Privatfahrzeug war, ist jetzt ein rotes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in Wernesgrün. Was in der Zwischenzeit alles passiert ist.

Nachdem beim 18 Jahre alten Mannschaftstransportwagen der freiwilligen Feuerwehr von Wernesgrün während der Fahrt der Auspuff abfiel, stand fest: Die Wehr braucht ein neues Fahrzeug. Nicht im Sinne von fabrikneu, sondern von „gebraucht, aber noch gut erhalten", berichtet Jugendwart Philipp Ungethüm. Und weiter: „Wir hätten das alte...