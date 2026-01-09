MENÜ
  • Feuerwehreinsatz in der Auerbacher Innenstadt: Was war los in der Nicolaipassage?

Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend einen Einsatz in der Auerbacher Innenstadt.
Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend einen Einsatz in der Auerbacher Innenstadt. Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend einen Einsatz in der Auerbacher Innenstadt.
Die Feuerwehr hatte am Donnerstagabend einen Einsatz in der Auerbacher Innenstadt. Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Auerbach
Feuerwehreinsatz in der Auerbacher Innenstadt: Was war los in der Nicolaipassage?
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Brandmeldeanlage löste aus. Der Grund war schnell gefunden.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstagabend in der Auerbacher Innenstadt gegeben. Die Brandbekämpfer waren kurz vor 18.30 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Nicolaipassage gerufen worden. Wie sich herausstellte, war die Anlage im Keller angesprungen. Nach Angaben der Auerbacher Feuerwehr war im gesamten Kellerbereich...
