Fingerpuppen filzen: Oberlauterbachs Kinderkurs

Ein kreatives Abenteuer wartet auf Kinder: Der Nassfilz-Workshop im Naturschutzzentrum öffnet seine Türen.

Kinder ab sechs Jahren können am Mittwoch, 18. Februar, im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ) in Oberlauterbach das Nassfilzen erlernen. Der Workshop findet von 10 bis 11.30 Uhr in der NUZ-Töpferwerkstatt statt. Elke Hessel leitet die Veranstaltung. Die Kinder fertigen aus Schafwolle, Wasser und Seife eigene Fingerpuppen an. Maximal neun...