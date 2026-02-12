Fingerpuppen filzen: Oberlauterbachs Kinderkurs

Auerbach
Ein kreatives Abenteuer wartet auf Kinder: Der Nassfilz-Workshop im Naturschutzzentrum öffnet seine Türen.
Kinder ab sechs Jahren können am Mittwoch, 18. Februar, im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ) in Oberlauterbach das Nassfilzen erlernen. Der Workshop findet von 10 bis 11.30 Uhr in der NUZ-Töpferwerkstatt statt. Elke Hessel leitet die Veranstaltung. Die Kinder fertigen aus Schafwolle, Wasser und Seife eigene Fingerpuppen an. Maximal neun...
