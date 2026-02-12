MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Kursus im Filzen für Kinder wird im Oberlauterbacher NUZ angeboten.
Ein Kursus im Filzen für Kinder wird im Oberlauterbacher NUZ angeboten. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Ein Kursus im Filzen für Kinder wird im Oberlauterbacher NUZ angeboten.
Ein Kursus im Filzen für Kinder wird im Oberlauterbacher NUZ angeboten. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Auerbach
Fingerpuppen filzen: Oberlauterbachs Kinderkurs
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kreatives Abenteuer wartet auf Kinder: Der Nassfilz-Workshop im Naturschutzzentrum öffnet seine Türen.

Kinder ab sechs Jahren können am Mittwoch, 18. Februar, im Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ) in Oberlauterbach das Nassfilzen erlernen. Der Workshop findet von 10 bis 11.30 Uhr in der NUZ-Töpferwerkstatt statt. Elke Hessel leitet die Veranstaltung. Die Kinder fertigen aus Schafwolle, Wasser und Seife eigene Fingerpuppen an. Maximal neun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
07.02.2026
1 min.
Probestunden ohne Kosten in Auerbach und Reichenbach: Instrumente in den Winterferien ausprobieren
Wer sich an einem Instrument ausprobieren möchte, der kann das in der Musikschule Vogtland tun.
Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Tasteninstrumente, Gesang und mehr: Die Musikschule Vogtland bietet kostenfreie Probestunden.
Lutz Kirchner
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
22.01.2026
1 min.
Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach bietet Töpferkurs an
Im Oberlauterbacher NUZ wird ein Töpferkursus angeboten.
Die Veranstaltung ist für Freizeittöpfer mit Vorkenntnissen gedacht. Was man noch wissen sollte.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel