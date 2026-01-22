MENÜ
Bild: Sascha Strobel
Auerbach
„Fit & Vital“-Messe steigt wieder in Auerbach
Redakteur
Von Cornelia Henze
Trends für Gesundheit und Wellness gibt es am 28. März in der Göltzschtal-Stadt wieder zu sehen und zu testen. Aussteller können sich noch anmelden.

Am 28. März 2026 findet in der Schloss-Arena Auerbach erneut die „Fit & Vital“-Messe Vogtland statt. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren als regionale Plattform für Schönheit, Wellness und ein gesundes Leben im Vogtland etabliert.
