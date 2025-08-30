Frau lässt Essen allein auf dem Herd kochen - Feuerwehreinsatz in Auerbach

Auerbach
Die Auerbacher Feuerwehr ist Freitagabend von einem Nachbarmieter alarmiert worden. Die 27-Jährige kam mit dem Schrecken davon.
Mit dem Schrecken davongekommen ist die Mieterin einer Wohnung in Auerbach nach einem Feuerwehreinsatz dort am Freitagabend. Gerufen worden war die Feuerwehr Auerbach nach einem Anruf in der Rettungsleitstelle.
