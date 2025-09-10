Frau spricht im Vogtland Schulkinder an - was man schon weiß

Auf dem Weg von der Schule nach Hause sind in Grünbach offenbar zwei Kinder aus einem schwarzen Audi angesprochen worden. Wie Schule und Polizei reagieren.

Auf dem Weg von der Grünbacher Grundschule nach Hause sind Anfang der Woche zwei Kinder aus einem schwarzen Audi angesprochen worden. Wie die Kinder ausgesagt hatten, forderte die Fahrerin sie auf, einzusteigen. Sie reagierten jedoch richtig, riefen „Nein“ und rannten davon. Die Mutter hatte danach Schule und Polizei informiert. „Ich habe...