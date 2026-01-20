Frauen-Trio bringt Beat-Party ins Vogtland: Wer macht mit?

Die Fete geht weiter im Göltzschtal: Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sind aufgerufen, ihr Event selbst zu gestalten. Hilfe gibt es von drei Möglichmacherinnen.

„Wir sind die Möglichmacherinnen", sagen Sina Herold (27), Sarah Lerch (25) und Nadine Trommer (49). Ihre Adressaten sind junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren im Göltzschtal. Unter dem Dach des Förderprogramms „Aller Land" steigen in diesem Jahr mehrere junge Formate und im Spätsommer das Festival „Göltzschtalbeats".