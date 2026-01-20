MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sarah Lerch, Nadine Trommer und Sina Herold suchen junge Leute für Ideen und die Festival-Orga.
Sarah Lerch, Nadine Trommer und Sina Herold suchen junge Leute für Ideen und die Festival-Orga. Bild: C. Henze
Sarah Lerch, Nadine Trommer und Sina Herold suchen junge Leute für Ideen und die Festival-Orga.
Sarah Lerch, Nadine Trommer und Sina Herold suchen junge Leute für Ideen und die Festival-Orga. Bild: C. Henze
Auerbach
Frauen-Trio bringt Beat-Party ins Vogtland: Wer macht mit?
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fete geht weiter im Göltzschtal: Menschen zwischen 12 und 27 Jahren sind aufgerufen, ihr Event selbst zu gestalten. Hilfe gibt es von drei Möglichmacherinnen.

„Wir sind die Möglichmacherinnen“, sagen Sina Herold (27), Sarah Lerch (25) und Nadine Trommer (49). Ihre Adressaten sind junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren im Göltzschtal. Unter dem Dach des Förderprogramms „Aller Land“ steigen in diesem Jahr mehrere junge Formate und im Spätsommer das Festival „Göltzschtalbeats“. Was dort...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:27 Uhr
5 min.
Frust statt Märchen: Lys in Melbourne gleich raus
Eva Lys erlebte bei den Australian Open eine bittere Enttäuschung.
Im vergangenen Jahr erlebte Eva Lys in Melbourne ein Tennis-Märchen. Nun enden die Australian Open für sie früh mit einer herben Enttäuschung. Eine Veteranin sorgt dagegen für Furore.
Lars Reinefeld, dpa
13:30 Uhr
4 min.
Lichtensteins letzter Schuhladen schließt
Seit der Wende handelt Gabi Schuster mit Schuhen – jetzt orientiert sie sich notgedrungen noch einmal um und gibt die Selbstständigkeit auf.
Im Geschäft von Gabi Schuster im Schlosscenter läuft momentan der Ausverkauf: Nach 35 Jahren muss sie Schluss machen mit dem Schuhhandel – ihr wurde gekündigt. Geplant war alles ganz anders.
Bernd Appel
09.12.2025
3 min.
200.000 Euro für Jugendliche: Diese Projekte fördert das Göltzschtal noch in diesem Jahr – und kauft eine Bühne
Ein Großteil der Fördermittel sind in den Kauf einer mobilen Bühne geflossen.
Der Städteverbund Göltzschtal unterstützt acht Kleinprojekte von Jugendlichen finanziell. Wohin das Geld jetzt fließt und warum die 200.000 Euro Fördermittel noch investiert werden mussten.
Florian Wunderlich
19.01.2026
3 min.
„Momentan sind wir noch auf der Insel der Glückseligen“: Dorf im Erzgebirge erzielt Rekord-Einnahmen
Für Crottendorf lief das Jahr 2025 wirklich gut. Ein Hauptgrund war die Gewerbesteuer.
Entgegen dem Trend in Sachsen war 2025 ein gutes Jahr für Crottendorf. Daher wird an einem Millionenprojekt festgehalten. Wofür 2026 noch Geld ausgegeben werden soll.
Annett Honscha
17:30 Uhr
4 min.
Das sind die Top-Babynamen im Vogtland 2025: Renesmee und Platon treffen auf Sophie und Matteo
Helena Sophie heißt das Neujahrsbaby von Plauen 2026. Ob es dieser Name im neuen Jahr in die Top 10 schafft? 2025 lag Helena im Mittelfeld. Zweitname Sophie liegt voll im Trend.
Die Urgroßeltern würden jubeln: Ihre Vintage-Namen lieben junge Eltern im Vogtland. Deren 2025 geborene Babys heißen Emma, Frieda, Emil, Kurt. Weitere Trends: Einer beginnt mit L, einer endet mit i.
Cornelia Henze
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
Mehr Artikel