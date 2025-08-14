Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Freizeittipps für das Wochenende im Vogtland: Simson- und Trucker-Treffen, Boxen und Freibadfeste

Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm.
Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm.
Spektakel in Kürbitz: Am Wochenende steht das beliebte Simson-Treffen mit der Traditionsrundfahrt auf dem Programm. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Auerbach
Freizeittipps für das Wochenende im Vogtland: Simson- und Trucker-Treffen, Boxen und Freibadfeste
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach den Ferien füllt sich der Veranstaltungskalender: In Kürbitz ist Simson-Treffen, andernorts treffen sich Trucker. Zahlreiche weitere Ausflugstipps locken in die Freibäder und Open-Air-Theater.

Löwenspektakel und Simson-Treffen: In Kürbitz bei Weischlitz startet Freitag, 18 Uhr der Biergartenbetrieb zum diesjährigen Löwenspektakel. 21 Uhr sorgt die Diskothek Sunshine für Partymusik. Samstagnachmittag sorgen lokale Gruppen für musikalische Unterhaltung. 21 Uhr wird zur Party-Nacht mit Rockpirat und Steoreoact geladen. Höhepunkt ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
31.07.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Clock-Clock im Vogtland, Grünbacher Kirmes und L*abore-Festival am Mühlteich
Die Elektro-Pop-Band Clock-Clock tritt auf Schloss Voigtsberg auf.
Premiere in Oelsnitz: Dort gibt es ein besonderes Tuning-Treffen. Am Mühlteich in Hauptmannsgrün steht das L*abore-Festival an. In Plauen wird es spirituell, und in Grünbach ist Kirmes-Wochenende.
Ronny Hager und Florian Wunderlich
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
24.07.2025
4 min.
Ausflugstipps für das Wochenende: Musiklegende Suzi Quatro im Vogtland, Bergfest und vieles mehr
Seit mehr als 50 Jahren steht die Musikerin Suzi Quatro auf der Bühne. Nun spielt sie in Bad Elster.
Markneukirchen feiert Bergfest. Die Königin des Rock ’n’ Rolls bringt das Naturtheater Bad Elster zum Beben. In Rodewisch ist Kirmes und in Plauen zeigen Talente ihr Können auf dem BMX-Bike.
Ronny Hager und Florian Wunderlich
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel