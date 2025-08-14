Freizeittipps für das Wochenende im Vogtland: Simson- und Trucker-Treffen, Boxen und Freibadfeste

Nach den Ferien füllt sich der Veranstaltungskalender: In Kürbitz ist Simson-Treffen, andernorts treffen sich Trucker. Zahlreiche weitere Ausflugstipps locken in die Freibäder und Open-Air-Theater.

Löwenspektakel und Simson-Treffen: In Kürbitz bei Weischlitz startet Freitag, 18 Uhr der Biergartenbetrieb zum diesjährigen Löwenspektakel. 21 Uhr sorgt die Diskothek Sunshine für Partymusik. Samstagnachmittag sorgen lokale Gruppen für musikalische Unterhaltung. 21 Uhr wird zur Party-Nacht mit Rockpirat und Steoreoact geladen. Höhepunkt ist...