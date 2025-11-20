Frischer Wind beim Kunstverein Göltzschtal

Auerbach
Der Vogtländische Kunstverein Göltzschtal lädt zu seiner Jahresausstellung in die Sparkasse Auerbach ein. Neue Künstler machen von sich reden.
Die Sparkasse Auerbach wird Kunstort: 13 Künstler zeigen bis zum 2. März ihre Arbeiten, die sie 2025 geschaffen haben. Darunter altbekannte Künstler wie Reinhard Glatz (Holzgestaltung Heilige Familie - Foto) und neue Mitglieder im Vogtländischen Kunstverein Göltzschtal: Zugezogene, wie der Brandenburger Marco Olesch (Foto), die Ukrainerin...
