Frisierte Simson aus dem Verkehr gezogen

Ein 16-Jähriger war mit seiner S50 unterwegs. Doch an der wurde wohl herumgetrickst.

Zu viel Power im Spiel: Polizisten haben am Mittwochabend in Treuen einen Jugendlichen ertappt, der mit einem frisierten Moped unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, ging er ihnen bei einer Verkehrskontrolle ins Netz. Als die Beamten das Gefährt näher in Augenschein nahmen, stellten sie fest, dass an der Simson S50 Bauteile ausgetauscht...