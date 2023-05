Frühlingsfest mit Jubiläumsfete

Ellefeld.

Ein Frühlingsfest verbunden mit "50 Jahre Jugendfeuerwehr Ellefeld" steigt am Samstag am Feuerwehrgerätehaus am Gewerbering. Los geht es 14 Uhr mit einer Festveranstaltung, ab 15 Uhr beginnt ein buntes Programm mit Feuerwehrvorführungen, 16 Uhr gibt es eine große Schauübung und ab 18 Uhr einen gemütlichen Ausklang. (lh)