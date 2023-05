Fünf Verletzte in Falkenstein: Hyundai fliegt über Zaun und landet an Strommast

Die fünf Männer im Auto wurden zum Teil schwer verletzt. Laut Polizei stand der 19-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Falkenstein. Am frühen Freitagmorgen ist es auf der Oelsnitzer Straße in Falkenstein zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind fünf Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer kurz vor 1.30 Uhr aus Richtung Neustadt nach Falkenstein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich daraufhin überschlug. Der Hyundai flog über einen Zaun auf ein Grundstück und kam auf einem Strommast seitlich zum Liegen. Alle fünf Insassen des Autos wurden verletzt.

Die Unterbringung in den Notaufnahmen gestaltete sich schwierig, da es zunächst eine Stunde dauerte, bis der erste Rettungswagen abfuhr. In dieser Zeit war unklar, wo die Patienten untergebracht werden könnten. Letztendlich wurden sie auf die Krankenhäuser in Rodewisch, Plauen und Schöneck verteilt. Die Feuerwehrkräfte aus Falkenstein, Schönau, Oberlauterbach und Grünbach übernahmen den Brandschutz, sicherten das Fahrzeug gegen Umstürzen und sperrten die Straße für etwa zwei Stunden ab.

Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen Autofahrer einen Wert von 1,5 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. (darö/emg)