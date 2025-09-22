Fünf Wochen war geschlossen: Rewe-Markt in Auerbach öffnet am Dienstag wieder

Auerbach
Der Supermarkt an der Klingenthaler Straße begrüßt am Dienstag seine Kundinnen und Kunden wieder. Was sich dort in den letzten Wochen getan hat.
Nach fünfwöchiger Schließung öffnet der Rewe-Markt an der Klingenthaler Straße in Auerbach am Dienstag wieder für die Kundschaft. Seit Mitte August war der Einkaufsmarkt wegen Umbaus geschlossen. In der Filiale hat in den letzten Wochen moderne Technik Einzug gehalten. Der Konzern stattet bundesweit seine Märkte mit Selbstbedienungskassen...
