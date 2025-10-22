Für den Verein: Im Vogtland bohren sogar Europameister dicke Bretter

Auerbach
Die TSG Rodewisch baut ihr Vereinsheim um. Da packt jeder mit an. Sogar ein hochdekorierter Gewichtheber.
So langsam geht es voran beim Umbau des Vereinssitzes der TSG Rodewisch. Das vor allem, weil ein Großteil der Sportler mit anpackt. Nach der Arbeit und dem Gewichthebertraining werden Fliesen gelegt und Platten zersägt. Bei den dicken Brettern hat auch Raphael Friedrich zu tun – einer von ihnen, aber derjenige mit den größten sportlichen...
