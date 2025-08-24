Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert. Bild: C. Henze
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert. Bild: C. Henze
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert. Bild: C. Henze
Auerbach
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Von Cornelia Henze
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.

390.000 Euro werden in Rodewisch in Stadtgrün investiert. Ein Förderprogramm, das Stadtgrün und Klima fördert, macht das möglich. Im Juli wurde das Geld schon genehmigt, wenige Wochen zuvor erst beantragt. „Ich war schon so erstaunt über die Geschwindigkeit, in der das Geld fließt. Das habe ich noch nie erlebt“, so Bürgermeisterin...
