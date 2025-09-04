Für mehr Spiel, Sport und Spaß mit Handicap: Wie Auerbach Vereinen bei Sportangeboten helfen will

Auerbach greift seinen Vereinen finanziell unter die Schultern. Ziel ist die Schaffung und der Ausbau von Sportangeboten für Menschen mit Handicap.

Die Stadt Auerbach unterstützt künftig weitere Sportangebote. Wie Sachbereichsleiter Knut Kirsten im Stadtrat sagte, gehe es dabei um das Thema Inklusion. Die Aufnahme dieses Punkts sei ein notwendiger und zeitgemäßer Schritt. Menschen mit Einschränkungen sollen besseren Zugang zu Sportangeboten erhalten, hieß es. Ziel sei, Sportvereine in...