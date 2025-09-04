Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Für mehr Spiel, Sport und Spaß mit Handicap: Wie Auerbach Vereinen bei Sportangeboten helfen will

Die Stadt Auerbach fördert künftig inklusive Sportangebote.
Bild: Symbolfoto: Alexander Trienitz/Archiv
Die Stadt Auerbach fördert künftig inklusive Sportangebote.
Die Stadt Auerbach fördert künftig inklusive Sportangebote. Bild: Symbolfoto: Alexander Trienitz/Archiv
Auerbach
Für mehr Spiel, Sport und Spaß mit Handicap: Wie Auerbach Vereinen bei Sportangeboten helfen will
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auerbach greift seinen Vereinen finanziell unter die Schultern. Ziel ist die Schaffung und der Ausbau von Sportangeboten für Menschen mit Handicap.

Die Stadt Auerbach unterstützt künftig weitere Sportangebote. Wie Sachbereichsleiter Knut Kirsten im Stadtrat sagte, gehe es dabei um das Thema Inklusion. Die Aufnahme dieses Punkts sei ein notwendiger und zeitgemäßer Schritt. Menschen mit Einschränkungen sollen besseren Zugang zu Sportangeboten erhalten, hieß es. Ziel sei, Sportvereine in...
