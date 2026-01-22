MENÜ
In der Auerbacher Sporthalle rollt am letzten Januarwochenende wieder der Ball.
In der Auerbacher Sporthalle rollt am letzten Januarwochenende wieder der Ball.
Auerbach
Fußballwochenende in Auerbach - wer mit von der Partie ist
Von Sylvia Dienel
Zum vierten Mal ist die Schloss-Arena Austragungsort der Treba-Hallenmasters. 31 Mannschaften haben sich für Ende Januar angemeldet.

Der VfL Reumtengrün hat eine neue Auflage der Treba-Hallenmasters auf die Beine gestellt. Vom 23. bis 25. Januar treffen sich 31 Mannschaften aus vogtländischen Vereinen in Auerbach. Austragungsort ist zum vierten Mal die Schloss-Arena. Den Anfang machen am Freitag von 18 bis 21 Uhr vier Mannschaften der Alten Herren. Am Samstag und Sonntag...
Mehr Artikel