Fußballwochenende in Auerbach - wer mit von der Partie ist

Auerbach
Zum vierten Mal ist die Schloss-Arena Austragungsort der Treba-Hallenmasters. 31 Mannschaften haben sich für Ende Januar angemeldet.
Der VfL Reumtengrün hat eine neue Auflage der Treba-Hallenmasters auf die Beine gestellt. Vom 23. bis 25. Januar treffen sich 31 Mannschaften aus vogtländischen Vereinen in Auerbach. Austragungsort ist zum vierten Mal die Schloss-Arena. Den Anfang machen am Freitag von 18 bis 21 Uhr vier Mannschaften der Alten Herren. Am Samstag und Sonntag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.