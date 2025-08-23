Fußgängerbrücke, Kita-Umzug und Einweihung: Diese Termine dürfen Rodewischer nicht verpassen

Auerbach
Wenn Brücken über Straßen, Flüsse oder Gleise eingehoben werden, ist das für Technikfans immer eine Sensation. Am 30. September passiert das in Rodewisch.
Die Bauarbeiten rund um die neue Kindertagesstätte in Rodewischs Stadtzentrum gehen nun Schlag auf Schlag voran. Der nächste Höhepunkt wird am 30. September sein. Dann wird die Fußgängerbrücke über die Göltzsch eingehoben werden, kündigt Bürgermeisterin Kerstin Schöniger (CDU/Einzelkandidatin) zur Ratssitzung an. Über die Stahlbrücke...
