Gästebetten im Göltzschtal sind knapp: Übernachten im Möbelhaus? Oder baut Auerbach ein Hotel für die Gartenschau?

Rund 400.000 Besucher werden zur Laga 2029 ins Göltzschtal kommen. Dort gibt es viel Grün, aber wenig Übernachtungsbetten und kein Hotel. Die Laga-Macher haben die Misere erkannt und einen Plan.

Das „Hotel Falkenstein" schloss seine Tür im Oktober 2025. Es war das letzte Hotel im oberen Göltzschtal. Eine Hiobsbotschaft für die Macher der Landesgartenschau in Auerbach und Rodewisch. Wo sollen die von weit weg angereisten Laga-Touristen 2029 im Göltzschtal übernachten?