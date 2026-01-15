MENÜ
  Gästebetten im Göltzschtal sind knapp: Übernachten im Möbelhaus? Oder baut Auerbach ein Hotel für die Gartenschau?

Annett Lee bereitet das Zimmer für Gäste im „Kerkermeister“. Dort können bis zu zehn Personen übernachten. Kleine Anbieter können den Bedarf zur Laga aber nicht decken.
Annett Lee bereitet das Zimmer für Gäste im „Kerkermeister“. Dort können bis zu zehn Personen übernachten. Kleine Anbieter können den Bedarf zur Laga aber nicht decken. Bild: David Rötzschke
2024 übernahm Jeanette Steiner das „Hotel Garni“ in Rodewisch. 2026 gibt sie es wieder ab. Wird sich ein neuer Betreiber bis zur Laga finden?
2024 übernahm Jeanette Steiner das „Hotel Garni“ in Rodewisch. 2026 gibt sie es wieder ab. Wird sich ein neuer Betreiber bis zur Laga finden? Bild: David Rötzschke
Die Pension „Turmblick“ bietet bis zu 19 Gästen ein Bett. Hoteliers mit größerer Bettenkapazität kann Auerbach derzeit kaum bieten.
Die Pension „Turmblick“ bietet bis zu 19 Gästen ein Bett. Hoteliers mit größerer Bettenkapazität kann Auerbach derzeit kaum bieten. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Gästebetten im Göltzschtal sind knapp: Übernachten im Möbelhaus? Oder baut Auerbach ein Hotel für die Gartenschau?
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 400.000 Besucher werden zur Laga 2029 ins Göltzschtal kommen. Dort gibt es viel Grün, aber wenig Übernachtungsbetten und kein Hotel. Die Laga-Macher haben die Misere erkannt und einen Plan.

Das „Hotel Falkenstein“ schloss seine Tür im Oktober 2025. Es war das letzte Hotel im oberen Göltzschtal. Eine Hiobsbotschaft für die Macher der Landesgartenschau in Auerbach und Rodewisch. Wo sollen die von weit weg angereisten Laga-Touristen 2029 im Göltzschtal übernachten?
Mehr Artikel