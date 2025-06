Garagentore in Falkenstein aufgehebelt

Nichts gestohlen, dafür Schaden hinterlassen. Was dazu bekannt ist.

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, in mehrere Garagen in Falkenstein einzudringen. Die Polizei hat über zwei Fälle berichtet. Die Einbrecher hatten sich Garagen an der Hammerbrücker Straße zum Ziel genommen. In der Nacht von Samstag, 14. Juni, gegen 23 Uhr, auf Sonntag, 15. Juni, etwa 10 Uhr, wurde eine Garage mittels eines...