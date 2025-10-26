Gaudi-Traktorwettstreit bei Kirmes im Vogtland: Volle Kraft voraus für ein Fass Bier

Sechs Teams zogen in Rothenkirchen einen Traktor. Worum es bei diesem Spaßwettbewerb ging und wer jetzt richtig viel Bier trinken kann.

Das Traktorziehen am Samstag in Rothenkirchen auf der Straße vor dem Sportplatz zog nicht nur Mannschaften an, sondern auch jede Menge Zuschauer. Dieses Jahr war der Sportverein Londa zum ersten Mal der Ausrichter der Kirmes in Rothenkirchen. Die Vereine des Dorfes wechseln sich bei dieser Aufgabe jedes Jahr ab.