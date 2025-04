Geld aus Kindergarten in Auerbach gestohlen

Die Einbrecher hinterließen einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Freitag, 14. März, in Auerbach eine Kindertagesstätte zum Ziel genommen. Darüber berichtete die Polizei. Die unbekannten Täter sind im Schutz der Dunkelheit in die Kindertagesstätte an der Göltzschtalstraße eingestiegen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.15 und 6 Uhr an nächsten Morgen. Die Täter...